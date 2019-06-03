3 حاضنات أطفال ومساعدات طبية تصل مستشفى بن سينا بسرت من الأمم المتحدة

قدم برنامج الأمم المتحدة للسكان اليوم، مساعدات لمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، تشمل تسليم المشفى ثلاث حاضنات للأطفال المواليد، وجهاز للموجات وجهاز تخطيط للجنين ومستلزمات لقسم النساء والولادة الطبيعية والعمليات القيصرية ومائة حقيبة للأطفال المواليد.

واجتمع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع وفد من صندوق برنامج الأمم المتحدة للسكان، برئاسة مسؤول البرامج ومدير ملف الصحة الإنجابية بالصندوق عبد الحكيم الخمري، يرافقه مساعد مسؤول العلاقات بصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA كريم الساحلي.

حضر اللقاء عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحتية غيت عبدالله، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية مهندس منصور دلة، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مهندس مصطفى محمد الشاوش، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية عمر السوداني.

ولفت عميد بلدية سرت، إلى أن التعاون بين البلدية والصندوق يتطلب توقيع اتفاقية تعاون لرصد كافة الاحتياجات المتعلقة بالصحة والشباب ودعم المرأة.

وأوضح مسؤول الإعلام بالبلدية محمد الإميل لـ«بوابة الوسط»، أن اللقاء تناول وضع خطة عمل للاستفادة من برامج وتمويلات صندوق الأمم المتحدة للسكان للبلديات بشكل عام، وبلدية سرت بشكل خاص في مجال الصحة الإنجابية والشباب والعنف ودعم المرأة والإحصائيات والاستفادة المثلى وبالتنسيق مع بلدية سرت والقطاعات ومستشفى بن سينا التعليمي.

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