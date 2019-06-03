داخلية الوفاق تؤكد توفر الوقود بكميات كافية في مختلف المحطات

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إنه وبالتواصل مع لجنة أزمة الوقود وشركة البريقة لتسويق النفط إن الناقلة أنوار الخليج بميناء طرابلس رست وعلى متنها 33 مليون لتر من الوقود، و الناقلة باتي بورا وعلى متنها 29 مليون لتر بميناء الزاوية.

وأضافت الداخلية إن المصالح المختصة باشرت عملية التوزيع على محطات الوقود بطريقة انسيابية وبأن المحطات ستشتغل على مدار 24 ساعة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم “الانجرار وراء الشائعات والتحلي بروح المسئولية، وبأن الوقود متوفر بمستودعات الشركة ولا داعي لأي ازدحام على المحطات مما يؤدي إلى عرقلة في حركة السير داخل الطرقات العامة”.

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