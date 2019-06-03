أهالي محلة الجديد يطالبون عميد سبها ومدير الأمن بالاستقالة

طالب أهالي وسكان محلة الجديد في بلدية سبها عميد البلدية ومدير الأمن بتقديم استقالاتهما من منصبيهما، محملين المجلس البلدي والأجهزة الأمنية مسؤولية حادث السطو المسلح الذي وقع أمس السبت، وأسفر عن مقتل مندوبي المحلة لدى المصارف بعد استلامهما سيولة نقدية مخصصة للمحلة سرقها منفوا الهجوم.

وأعلن أهالي محلة الجديد في بيان أصدروه عقب الحادث الحداد العام في المنطقة على أرواح الضحايا، متهمين المجلس البلدي «المنتهية ولايته» والأجهزة الأمنية «بالفشل» و«لتقاعسهما في أداء مهامها».

وأرجع بيان أهالي محلة الجديد وقوع حادث السطو المسلح إلى «غياب الأمن، وانتشار الفوضى والجريمة المنظمة»

وأعلن المجلس البلدي سبها أمس السبت، أن سطوًا مسلحًا على مندوبي لجنة توزيع السيولة النقدية التابعة للمجلس المحلي الجديد أسفر عن مقتل شخصين وسرقة السيولة المخصصة لمصارف المحلة لتوزيعها على المواطنين والمقدر بحوالي 850 ألف دينار.

وقال المجلس البلدي سبها عبر صفحته على «فيسبوك» إن القتلى هم حامد البدوي ومحمد عبدالعالي، عضوا لجنة توزيع السيولة بالمجلس الجديد.

وأضاف مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إن الحادث وقع قرب جزيرة عبدالكافي ونفذه «مجرمون يستقلون سيارة هايلوكس بيضاء اللون ومعتمة الزجاج».

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