المسماري يكشف تطورات الأوضاع في طرابلس

أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن القوات المسلحة نفذت خلال الـ 48 ساعة الماضية عمليات عسكرية مهمة في طرابلس وضواحيها.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي الجماعات الارهابية حاولت القيام بهجوم مضاد لكنها فشلت وجرى قتل أكثر من 31 إرهابي بالإضافة إلى احتجاز عشرات الأسرى وتدمير عدد كبير من الآليات واسترجاع عدد كبير من الآليات مشيرا على أن العناصر الإرهابية كانت تركز باتجاه مطار طرابلس مع شغل القوات المسلحة باشتباكات في قواطع أخرى إلا أن الجيش تصدى لهم.

وأشار إلى أن القوات الجوية قامت بإمداد ناري للجيش من العزيزية إلى الكريمية كما استهدفت تمركزات بمناطق أخرى. وأشار المسماري إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية رصد تحركات لداعش ليوصل رسالة مفادها أنه قادر على القيام بعمليات بعد يأسه وتصدي الجيش له في منطقة زلة لافتا إلى أن التنظيم الإرهابي يقوم بعمل إصدارات ما يعني أن قوته ضعيفة ويحاول دعم السراج اعلاميا فقط لافتا إلى أن الجيش يتعامل بجدية مع كل المعلومات الصادرة عن التنظيم.

وأوضح المسماري أن عدد من الإرهابيين الفارين من بنغازي قتلوا خلال الأيام الماضية في العاصمة طرابلس مشيرا إلى أن الإرهابيين الناجين من بنغازي ودرنة فروا إلى طرابلس ومصراتة حيث توجد حاضنة لهم. وبين أن كل المناطق العسكرية التابعة للجيش تؤدي واجباتها حسب التعليمات الصادرة عن القيادة العامة كما يجري تسيير دوريات على الحدود لمنع التسلل.

ولفت المسماري إلى أن الحرب في طرابلس ليست بين أبناء الشعب الليبي وإنما بين الليبيين الشرفاء وجماعات إرهابية عاثت في الأرض فسادا.

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