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الهلال الأحمر طرابلس: توزيع مساعدات على النازحين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام فريقالإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي طرابلس بحملات لتوزيع المساعدات على لجنة الأزمة طرابلس.

وقال الهلال الأحمر طرابلس عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه قام بتسليم مواد غذائية وغير غذائية للجنة الأزمة طرابلس الكبرى، ليتم توزيعها على الأسر النازحة.

وكان فريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي طرابلس قام بتوزيع سلات غذائية بالقرية السياحيةواستهدفت المساعدات العائلات النازحة المقيمة بالقرية.

وكان الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد الرحمن غندور، طالب بالحصول على 5.5 مليون دولار لمساعدة المحتاجين المتضررين من اشتباكات طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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