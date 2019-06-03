بلدية سرت تبحث مع الأمم المتحدة هذه الموضوعات

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعا مع وفد من صندوق برنامج الأمم المتحدة للسكان برئاسة مسؤول البرامج بالصندوق ومدير ملف الصحة الإنجابية بالصندوق عبد الحكيم الخمري ويرافقه مساعد مسؤول العلاقات بصندوق الأمم المتحدة للسكان كريم الساحلي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أكد أن التعاون بين البلدية والصندوق يتطلب توقيع اتفاقية تعاون.

وأوضح مسؤول الإعلام بالبلدية محمد الأميل أن اللقاء تناول وضع خطة عمل للاستفادة من برامج وتمويلات صندوق الأمم المتحدة للسكان للبلديات بشكل عام وبلدية سرت بشكل خاص في مجال الصحة الإنجابية والشباب والعنف ودعم المرأة والإحصائيات والاستفادة المثلى وبالتنسيق مع بلدية سرت والقطاعات ومستشفى بن سينا التعليمي.

وحضر الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحتية غيت عبدالله ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية منصور دلة ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى محمد الشاوش ومدير إدارة المشروعات بالبلدية عمر السوداني ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

