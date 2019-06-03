هذه نتائج اجتماع الجمعية العمومية لنادي الاتحاد

عقدت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد اليوم الأحد اجتماعاجرى خلالهتكليف محامي لرفع دعوة ضد مؤلف وكاتب ومخرج المسلسل الذي يعرض على إحدى القنوات حاليا لما تعرض له الكاتب من تجاهل لتاريخ نادي الاتحاد والذي هو أقدم مؤسسة أهلية ليبية عبر التاريخ.

واتفق المجتمعون علىإيجاد حل عاجل لما يتعرض له مقر النادي القديم من محاولة سطو عليه من جهات أمنية وتراكم الديون المتوقفة من 2010 وهو عباره عن إيجار يدفعه النادي لمصلحة الأوقاف كما اتفق المجتمعون على إعفاء موسى الشيباني من مهامه كرئيس للجنة التسييرية وتكليف صلاح العزابي بدل عنه والسبب أنه لم يتواجد في النادي منذ سنة ونصف.

وأشار المشاركون في الاجتماع أن باب الترشح للانتخابات مفتوح من شهر يناير ولم يتقدم أحد واغلب الشخصيات الاتحادية المعروفة اعتذرت بسبب ظروف البلاد الحالية وأوضح المجتمعون أن النادي يعاني ماديا.

ولفت إلى أنه يوجد في النادي 141 موظف وهو عدد كبير خاصة وأن النادي يمر بأزمة مادية بالإضافة إلى أن المتواجدين بشكل فعلي لا يتجاوز عددهم 10أشخاص تقريبا.

وقرر المجتمعون تغيير العمل داخل النادي إلى عمل تطوعي وليس وظيفي منتقدين تغيب عدد كبير عن الحضور للاجتماع الذي أعلن عنه قبل 3 أيام.

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