أمن سبها تحمل المصارف والجهات الرسمية ما يحدث من اختراقات

حملت مديرية امن سبها المصارف والجهات الرسمية ما يحدث من اختراقات امنية لعدم تعاونها.

مشيرة الى جريمة القتل والاستيلاء على اموال مصرف منطقة الجديدة بسبها ومقتل شخصين من قبل مجرمين خارجين عن القانون.

وقالت في بيان لها انها سبق وان حذرت من نقل الاموال في سيارات نقل عادية او سيارات غير مجهزة حفاظا على المال العام والخاص خرقا صارخا للتعليمات والقوانين الصادرة بالخصوص، وضربا بعرض الحائط للمتطلبات الامنية، التي يجب اتخاذها في هذا الشأن .

وتعهدت بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ليأخذوا القصاص العادل مؤكدة على أن فرق البحث والتحري والقبض بمديرية أمن سبها تمكنت من الوصول إلى معلومات في غاية الأهمية ساهمت في الكشف عن الخيوط الأولية للقضية التي راح ضحيتها عضوين من المجلس المحلي الجديد.

وقالت بأنه سيتم الكشف في الساعات القليلة القادمة عن ما تم التوصل إليه فيما يتعلق بالقضية .