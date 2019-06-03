منظمة الصحة العالمية تدعم مركز طبي في طبرق بحقن إنسولين

زودت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عيادة المنارة الطبية التابعة لإدارة الخدمات الصحية في مدينة طبرق شرق البلاد بكمية من حقن الإنسولين لدعمها في تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

وقال الناطق باسم المنظمة في ليبيا، الدكتور أحمد العليقي لـ«بوابة الوسط»، إن المنظمة زودت عيادة المنارة في طبرق بحوالي 1400 حقنة مختلفة النسب والكميات لمرضى السكري.

وأضاف العليقي أن عملية تسليم الكمية جرى بحضور مدير عيادة المنارة عبدالعاطي جواد ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مشيرا إلى أن المنظمة سبق لها أن قدمت دعما لمركز طبرق الطبي.

بوالخطابية ومسؤول من منظمة الصحة العالمية في ليبيا بعيادة المنارة في طبرق. (الإنترنت)

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