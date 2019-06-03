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تعليق “الحكومة المؤقتة” على تفجيرات “درنة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت الحكومة المؤقتة بيانا تدين وتستنكر فيه التفجيران اللذان استهدفا مقرات تابعة للقوات المسلحة في درنة، وتؤكد أن قوات الأمن التابعة لها ستلاحق مرتكبي هذه الجريمة

و دعت الحكومة المؤقتة كافة قوات الأمن والشرطة إلى تكثيف العمل الأمني والبقاء على أعلى درجات التأهب والفطنة واليقظة لتجنب وقوع مثل هذه الأفعال المأساوية

وقال البيان إن هذا التفجير الإرهابي –على حد تعبيرها- يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه جاء لفك الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الجيش الوطني على القوات التابعة للوفاق في العاصمة طرابلس، بحسب نصّ بيانها الصادر اليوم في قرنادة

وأضافت الحكومة إنها تعمل بشكل متواصل على إصلاح ما أفسدته الجماعات الإرهابية في المدينة، وأنها لن تتوانى عن العمل من أجل تخليص المدينة من كل من يحاول زعزعة الأمن فيها

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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