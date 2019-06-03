الجيش يعلن صد هجوم مباغت على مطار طرابلس وتسليم 14 جثة لجهاز الاسعاف

أصدرت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانًا كشف خلاله محاولات قوات الوفاق، للسيطرة على مطار طرابلس لتحقيق أي نصر معنوي، حتى ولو مؤقت لعدة دقائق يقومون، من خلاله بالتصوير من أجل رفع معنويات عناصرهم المنهارة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: حاولت مجموعات من قوات حكومة الوفاق اليوم مباغتة الوحدات العسكرية للقوات المسلحة المتمركزة في محور مطار طرابلس_ الدولي؛ إلا أن وحداتنا العسكرية تمكنت من رد هذه المجموعات ومطاردتهم وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث تم مصادرة آلياتهم بعد أن فروا وتركوها.

وأشارت الشعبة إلى القوات المُسلحة العربية الليبية، قامت بتسليم 14 جثة لأفراد المجموعات المسلحة الموالية للوفاق إلى جهاز الإسعاف، من بينهم 6 جُثث لمرتزقة تشاديي الجنسية .

وقالت شعبة الإعلام الحربي الليبي سنبقي دائما جاهزين لتنفيذ أوامر الموت الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

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