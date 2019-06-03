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اجتماع “أمني” في “بنغازي” استعدادا لعيد الفطر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم اجتماع موسع برئاسة مدير أمن بنغازي عادل عبدالعزيز مع مدير الأمن المركزي صلاح الخفيفي ضم عددا من رؤساء الأقسام والمكاتب بالمديرية لوضع خطة لتأمين المدينة في عيد الفطر المبارك

الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي ناقش آليات توحيد الجهود الأمنية، كما تضمن شكرا خاصا للحاضرين بعد انخفاض معدل الجريمة في المدينة وضبط العديد من الجناة والمتهمين الفارين من العدالة، مؤكدا على أن المجاهرة بالأمن والعمل المتواصل سيحافظ على هذه النجاحات

وحضر الاجتماع كل من معاون الإدارة العامة للأمن المركزي أحمد الشامخ ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ومدير العمليات وتدريب الإدارة العامة للأمن المركزي حسن زايد ورئيس فرع الأمن المركزي حمد البرغثي، ورئيس قسم البحث الجنائي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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