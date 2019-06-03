اجتماع “أمني” في “بنغازي” استعدادا لعيد الفطر

أقيم اجتماع موسع برئاسة مدير أمن بنغازي عادل عبدالعزيز مع مدير الأمن المركزي صلاح الخفيفي ضم عددا من رؤساء الأقسام والمكاتب بالمديرية لوضع خطة لتأمين المدينة في عيد الفطر المبارك

الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي ناقش آليات توحيد الجهود الأمنية، كما تضمن شكرا خاصا للحاضرين بعد انخفاض معدل الجريمة في المدينة وضبط العديد من الجناة والمتهمين الفارين من العدالة، مؤكدا على أن المجاهرة بالأمن والعمل المتواصل سيحافظ على هذه النجاحات

وحضر الاجتماع كل من معاون الإدارة العامة للأمن المركزي أحمد الشامخ ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ومدير العمليات وتدريب الإدارة العامة للأمن المركزي حسن زايد ورئيس فرع الأمن المركزي حمد البرغثي، ورئيس قسم البحث الجنائي

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