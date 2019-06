الجيش يكشف عن دفعة جديدة من الارهابيين والمتطرفين المشاركين في معارك طرابلس – فيديو

الجزء الرابع من إصدار ( كشف اللِثام عن حقيقة حشد اللِئام )

الجزء الرابع من إصدار ( كشف اللِثام عن حقيقة حشد اللِئام ) في هذا الجزء رصدنا لكم أثنين من قتلى الحشد المليشياوي قتلوا تحت راية حكومة الصخيرات ، أحدهم مطلوب محلياً ودولياً والأخر لطالما هدد وتوعد أهل بنغازي والقوات المسلحة …#الاعلام_الحربي

