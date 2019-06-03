الجيش يكشف عن دفعة جديدة من الارهابيين والمتطرفين المشاركين في معارك طرابلس – فيديو

أصدر شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم، تسجيلًا مصورًا “فيديو” عن الإرهابيين والمتطرفين المنضويين للقوات الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
وقالت شعبة الاعلام الحربي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في هذا الجزء رصدنا لكم اثنين من قتلى الحشد الميليشياوي قتلوا تحت راية حكومة الصخيرات، أحدهم مطلوب محليًا ودوليًا، والأخر لطالما هدد وتوعد أهل بنغازي والقوات المسلحة” كما ورد بالبيان.
المصدر/ فيسبوك
الجزء الرابع من إصدار ( كشف اللِثام عن حقيقة حشد اللِئام )
الجزء الرابع من إصدار ( كشف اللِثام عن حقيقة حشد اللِئام ) في هذا الجزء رصدنا لكم أثنين من قتلى الحشد المليشياوي قتلوا تحت راية حكومة الصخيرات ، أحدهم مطلوب محلياً ودولياً والأخر لطالما هدد وتوعد أهل بنغازي والقوات المسلحة …#الاعلام_الحربي
Posted by شعبة الاعلام الحربي on Friday, May 31, 2019
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