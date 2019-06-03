رشاوى واختلاسات.. وثائق تثبت فسادا ماليا بحكومة الوفاق

حصلت “العين الإخبارية” على وثائق تثبت ضلوع حكومة الوفاق الوطني بطرابلس في عملية فساد مالي كبيرة، بتقديم رشاوى مالية في صورة اعتمادات ومخصصات طوارئ للمدن التي لا تزال بعض مناطقها تخضع لسيطرتها لكسب ودها وإبعادها قدر الإمكان عن مساندة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكشفت الوثائق وهي عبارة عن خطابات اعتمادات من المجلس الرئاسي لوزارة الحكم المحلي – لم يتم الإعلان عنها عبر النوافذ الرسمية – أن حكومة الوفاق خصصت 100 مليون دينار ليبي (71.28 مليون دولار أمريكي) للبلديات والمجالس المحلية واللجان التيسيرية في محيط معارك طرابلس من أجل ضمان ولائها.

وتجاهلت حكومة الوفاق في طرابلس إرسال الدعم المادي لليبيين في باقي المدن الليبية، الذين يقفون بالمئات أمام المصارف للحصول على مستحقاتهم المالية.

وتجاهلت حكومة الوفاق في طرابلس تقديم الدعم للمتضررين في معارك سابقة أو للنازحين والمهجرين وعلى رأسهم مهجرو تاورغاء.

وقسمت حكومة الوفاق الاعتمادات المالية على هذه البلديات وفق 3 معايير، (التساوي بين هذه البلديات بنسبة 25% أي 25 مليون دينار) و(حسب عدد السكان بنسبة 15% أي 15 مليون دينار) و(حسب الضرر والصراع بنحو 60% أي 60 مليون دينار).

وشملت هذه القائمة مدن (تاجوراء، وقصر بن غشير، وسواني بن آدم، والعزيزية، والعامرية، غريان، العربان، أبو سليم، عين زارة، السائح، اسبيعة، سوق الخميس، والعواتة والقرة بوللي، وطرابلس المركز، وجنزور).

واشتملت القائمة على مناطق تم تهجير المواطنين منها بقرارات رسمية من المنطقة الغربية العسكرية التابعة للوفاق بإمرة أسامة الجويلي مثل منطقة العزيزية وضواحيها، ومناطق خرجت عن سيطرة المليشيات وخضعت بشكل كامل للجيش الليبي، بما يعني أن هذا التخصيص نوع من الالتفاف على القانون لسرقة أموال الليبيين.

وتأتي هذه الوثائق في الوقت الذي تجوع حكومة الوفاق بشكل منظم المناطق التي تسيطر عليها، خاصة تلك المناطق التي أعلنت تأييدها للجيش الليبي، وهو ما كشفه بيان رسمي من المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وكانت حكومة الوفاق قد خصصت ملياري دينار ليبي (مليار و400 مليون دولار) منذ بداية معارك طرابلس في أبريل/ نيسان الماضي لدعم المليشيات وتوفير احتياجاتهم من السلاح والمرتزقة.

يشار إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته ما قبل الأخيرة أشار إلى الفساد المالي في حكومة الوفاق، مؤكدا فساد النخبة الليبية “وأن كل يوم يولد مليونيرا ليبيا جديدا” حسب قوله.