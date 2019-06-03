توقعات درجات الحرارة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على كافة مناطق ليبيا

اوضحت تقارير لخبراء الارصاد الجوية توقعات درجات الحرارة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على مناطق ليبيا.

وفيما يلي توقعات درجات الحرارة للايام الثلاثة المقبلة:

الشمال الغربي: ( طرابلس والساحل الغربي – من شرق طرابلس إلى مصراتة – سهل الجفارة – مسلاته – ترهونة – الجبل الغربي – مزده – نسمه – بني وليد – وادي زمزم ).

يوم الثلاثاء على المناطق الساحلية تتراوح ما بين ( 24 – 27 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 28 – 31 ) على مناطق الدواخل.

يوم الأربعاء على المناطق الساحلية تتراوح ما بين ( 30 – 32 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 33 – 37 ) على مناطق الدواخل.

يوم الخميس على المناطق الساحلية تتراوح ما بين ( 31 – 34 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 35 – 40 ) على مناطق الدواخل.

الخليج والشمال الشرقي: ( سرت والخليج – من أجدابيا إلى سهل بنغازي – الجبل الأخضر – طبرق وأقصى الساحل الشرقي – البطنان – الجغبوب – مراده – الواحات ).

يوم الثلاثاء على المناطق الساحلية والجبل الأخضر تتراوح ما بين ( 23 – 25 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 26 – 30 ) على مناطق الدواخل ، وتكون على الواحات والجغبوب ومناطق جنوب البطنان ما بين ( 31 – 35 ).

يومي الأربعاء والخميس على المناطق الساحلية والجبل الأخضر تتراوح ما بين ( 24 – 29 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 30 – 35 ) على مناطق الدواخل.

الجنوب الغربي: ( غدامس – الحمادة – القريات – الشويرف – الجفرة – الحساونه – الهروج – سبها – الشاطئ – أوباري – وادي عتبة – مرزق – القطرون – العوينات – غات ).

يوم الثلاثاء تتراوح ما بين ( 30 – 35 ) درجة مئوية.

يوم الأربعاء تتراوح ما بين ( 33 – 37 ) درجة مئوية.

يوم الخميس تتراوح ما بين ( 35 – 40 ) درجة مئوية.

الجنوب الشرقي: ( السرير – الكفرة – تازربو ).

تبقى درجات الحرارة مستقرة خلال الأيام الثلاثة بحيث تتراوح ما بين ( 34 – 39 ) درجة مئوية.

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