هبوط أول طائرة لنقل الركاب بمطار تمنهنت بعد 5 أشهر من التوقف

قال مصدر أمني بقوة حماية مطار تمنهنت في تصريح صحفي إن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية هبطت الأحد بمطار تمنهنت قادمة من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر أن هذه الرحلة المدنية تعتبر الأولى منذ بداية العام حيث توقفت الرحلات الجوية بفعل العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة في شهر فبراير، وحظر الطيران، والهجوم الذي تعرض له المطار في إبريل الماضي

وكانت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق قد صرحت عن تسيير رحلات جوية إلى الجنوب تتنوع بين خدمية لنقل السيولة النقدية والشحنات الدوائية ونقل الركاب.

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