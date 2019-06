وفد ليبي يشارك في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد

المتوسط:

قام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ بالمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وقامت الهيئة على حسابها الرسمي، اليوم الإثنين، بنشر ما تم خلال المؤتمر الذي حدد آليات العمل بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بليبيا والمكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، حول بناء القدرات والمساعدة التقنية للعناصر الليبية.

وسارك في هذا المؤتمر، جلال العاشي القائم بالأعمال في سفارة ليبيا بالنمسا والدكتور مجدي الشبعاني مدير مكتب المستشارين بالهيئة ونائب رئيس لجنة الخبراء الحكوميين.

