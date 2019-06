إنقاذ 85 مهاجرًا غرب الخمس

المتوسط:

تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل (الزورق أوباري)، من إنقاذ قارب مطاطي متهالك على متنه (85) مهاجرًا غير شرعي، من بينهم (75) رجل، (5) نساء، (5) اطفال، وذلك على بعد 74 ميل شمال غرب الخمس.

وتشمل جنسيات المهاجرين، عربية وأفريقية وبنغالية، (37) من السودان، (13) من بنغلاديش (5) من تشاد، (5) من مصر، (2) من النيجر، {(8) من الصومال، (3) من بوركينا فاسو (12) من ليبيا، حيث تم نقل المهاجرين غ ش والوصول بهم إلى نقطة إنزال الخمس. وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء الخمس.

