بعد توقف 5 أشهر.. مطار تمنهنت يستقبل أول رحلة مدنية

أفاد مصدر أمني بقوة حماية مطار تمنهنت، بأنَّ رحلة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية هبطت الأحد بمطار تمنهنت قادمة من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن هذه الرحلة المدنية تعتبر الأولى منذ بداية العام حيث توقفت الرحلات الجوية بفعل العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة في شهر فبراير، وحظر الطيران، والهجوم الذي تعرض له المطار في إبريل الماضي

وكانت قد أفادت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق بـ تسيير رحلات جوية إلى الجنوب تتنوع بين خدمية لنقل السيولة النقدية والشحنات الدوائية ونقل الركاب.

