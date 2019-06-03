المؤقتة تدين استهداف عبد العالي والبدوي

استنكرت الحكومة المؤقتة بأشد عبارات الاستنكار مقتل عضوي لجنة السيولة في محلة الجديد في مدينة سبها محمد عبد العالي وحامد البدوي.

وأشارت الحكومة المؤقتة في بيان صادر عنها إلى أن هذا العمل “الجبان” يؤكد وجود من يعمل على إطالة أمد الأزمة في المنطقة الجنوبية بعد أن مضى عليها أكثر من 5 أعوام متعهدة بالقصاص ممن وصفهم البيان بالمجرمين العابثين بأمن الوطن والمواطن.

وأكدت الحكومة المؤقتة أنها لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق الاستقرار في مدينة سبها وعموم المنطقة الجنوبية مشيرة إلى الدور المشرف لعبد العالي والبدوي في التخفيف عن المواطنين من خلال تسلمهما المخصصات المالية لهم وتوزيعها عليهم عوضا عن وقوفهم في طوابير طويلة لساعات طويلة خلال شهر رمضان.

يشار إلى أن عبد العالي والبدوي قتلا في طريق عودتهما إلى محلتهما لتوزيع السيولة النقدية على أهلها وتم سرقة 580 ألف دينار تخص حسابات 1200 مواطن كانت بحوزتهما.

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