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أول ولادة قيصرية في مستشفى توكرة القروي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد قسم النساء والولادة بمستشفى توكرة القروي شرق مدينة بنغازي أول عملية ولادة قيصرية بعد افتتاحه في مايو الماضي.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن مكتب الإعلام في المستشفى إلى أن العملية استغرقت وقتا قصيرا مثمنا في ذات الوقت جهود وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب المتعقلة بالدعم المقدم إلى مستشفى توكرة.

يشار إلى أن قسم النساء والولادة قد تم افتتاحه بعد توفير المستلزمات الضرورية لمعاودته العمل فضلا عن الملاكات الطبية والطبية المساعدة.

يشار إلى أن وزارات الحكومة المؤقتة لا تحصل على ميزانيتها المالية بسهولة في ظل سيطرة مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس على الموارد المالية للبلاد في وقت لا يمتلك فيه المصرف في البيضاء الأموال الضخمة الكافية للإنفاق على شؤون الدولة وهو ما حتم على المؤقتة الاقتراض من المصارف التجارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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