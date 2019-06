المشروعات المستهدفة لشركة «البريد والاتصالات» خلال 2019 على أجندة الجمعية العمومية

المتوسط:

اجتمع أعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة رئيس وزراء حكومة حكومة الوفاق فايز السراج، وذلك وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير نشاط قطاع الاتصالات للعام 2019م، و المشروعات التي سيتم إنجازها خلال هذه السنة .

كما تناول الاجتماع موافقة الجمعية العمومية، على تحديد إطار يتم من خلاله قبول طلبات الترشح لمجلس إدارة جديد للشركة القابضة عبر لجنة للتقييم والفرز.

