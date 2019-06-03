المسماري: العمليات العسكرية في طرابلس قبل يومين كانت مهمة للغاية

قال الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش تصدى أمس لهجوم من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق في اتجاه مطار طرابلس الدولي، واصفا العمليات العسكرية التي جرت خلال اليومين الماضيين بالمهمة للغاية.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن قوات الجيش قتلت واحدا وثلاثين مسلحا، وألقت القبض على العشرات، ودمرت عددا كبيرا من الآليات العسكرية، واستردت مجموعة كبيرة من الآليات التي فقدتها من الجماعات الإرهابية.

هذا ونفى المسماري إسقاط طائرة من دون طيار تابعة للجيش في منطقة العزيزية، مؤكدا أن من أطلق هذه الشائعات هي القنوات الإعلامية التابعة لحكومة الوفاق والإخوان، وأن صور الطائرة التي نشرت وعليها العلم الإماراتي ليست حقيقية.

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