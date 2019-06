أحوال الطقس المتوقعة على أغلب مناطق ليبيا

المتوسط:

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأنه لا زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الجنوب نتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على مناطق الجنوب الغربي ( سبها – أوباري – مرزق القطرون وغات ) تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أنه يبقى الطقس معتدل نسبيا هذا اليوم ويوم الغد على باقي المناطق نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مابين ( 22 – 28 ) مْ وعلى مناطق الجنوب الغربي مابين ( 27 – 33 ) مْ بينما تكون مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح مابين ( 40 – 43 ).

ولفت المركز، إلى أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا اليومين القادمين بإمتداد منخفض جوي صحراوي ينتج عنه رياح من القطاع الجنوبي مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

