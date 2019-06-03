الحكومة المؤقتة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للجيش في درنة

دانت الحكومة المؤقتة التفجير الإرهابي الذي استهدف السبت إحدى مقرات القوات المسلحة في مدينة درنة .

وقالت الحكومة في بيان لها، إن هذا التفجير الإرهابي جاء لفك الحصار المطبق الذي تفرضه قواتنا المسلحة الباسلة على ما وصفته بالحشد الميليشياوي الإرهابي في العاصمة.

وأكدت الحكومة أن قوات الأمن التابعة لها ترصد كل الإرهابيين والمندسين في مختلف ربوع ليبيا، وأنها ستلاحق مرتكبي هذه الفعلة النكراء، حتى ينالوا جزاءهم أمام العدالة.

هذا ودعت الحكومة كافة قوات الأمن والشرطة إلى تكثيف العمل الأمني، والبقاء على أعلى درجات التأهب والفطنة واليقظة، لتجنب وقوع مثل هذه الأفعال المأساوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا