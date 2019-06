المتوسط:

قامت إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بمخاطبة مدراء مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة بالمناطق، بتوجيه كل المعاهد التابعة لها بتمكين الطلبة من إجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي (2018 – 2019) كلاً وفق تخصصه على أن يتم التنسيق والتعاون مع مكتب التقويم والقياس الفني فيما يتعلق بأرقام الجلوس، وذلك حرصاً من الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني على سلامة أبنائها الطلبة بالمعاهد الفنية المتوسطة الواقعة في مناطق الاشتباكات ، وتقديراً لظروف الأسر النازحة.

كما شدد مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة على ضرورة بدل أقصى الجهد لتمكين جميع الطلبة النازحين من إجراء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.

The post «الوطنية للتعليم» تُشدد على ضرورة تسهيل إجراء امتحانات الطلاب النازحين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية