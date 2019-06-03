إنقاذ 85 مهاجراً غير قانوني قبالة سواحل الخمس

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي، العميد أيوب قاسم، إنقاذ خمسة وثمانين مهاجرا غير قانوني، كانوا على متن قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية.

وأوضح العميد قاسم في تصريحات صحفية، أن دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ قارب مطاطي متهالك على متنه خمسة وثمانون مهاجرا، بينهم خمس نساء، وخمسة أطفال، وذلك على بعد أربعة وسبعين ميلا شمال غربي مدينة الخمس.

وأضاف قاسم، أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات عربية وإفريقية وبنغالية، مشيرا إلى أنه تم نقلهم وتسليمهم لمركز إيواء الخمس، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

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