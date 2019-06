ليبيا تشارك في بطولة العالم للقوة البدنية بالسويد

المتوسط:

تشارك ليبيا في لعبة القوة البدنية حول العالم المقامة في السويد والتي تنطلق يوم غد الثلاثاء حيث وصلوا إلى العاصمة الدانماركية كوبنهاجن.

وأشار الحكم الدولي خالد عبدالسميع مخلوف، إلى إن ممثل ليبيا الوحيد في لعبة القوة البدنية عبدالله المغربي حيث سيلعب في وزن 120 مستر 3، لافتا إلى أنه نتيجة لأوضاع البلاد تم رفض تأشيرات قبول باقي المنتخب الليبي للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية في السويد .

ولفت الحكم الدولي إلى أنه سيمثل ليبيا بعد أن تم ترشحيه ضمن الحكام الذين سيحكمون في منافسات هذه البطولة العالمية.

