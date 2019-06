المتوسط:

اجتمع مدير أمن بنغازي عادل عبدالعزيز مع مدير الأمن المركزي صلاح الخفيفي، ورؤساء الأقسام والمكاتب بالمديرية لوضع خطة لتأمين المدينة خلال عيد الفطر المبارك.

وناقش الاجتماع، آليات توحيد الجهود الأمنية، كما تضمن شكرا خاصا للحاضرين بعد انخفاض معدل الجريمة في المدينة وضبط العديد من الجناة والمتهمين الفارين من العدالة، مؤكدا على أن المجاهرة بالأمن والعمل المتواصل سيحافظ على هذه النجاحات.

The post «مديرية بنغازي» تضع خُطة لتأمين المدينة خلال أيام العيد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية