لجنة لتسيير عمل نقابة الشرطة

قررت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة بمجلس النواب تكليف لجنة جديدة لتسيير العمل في النقابة العامة للشرطة على مستوى البلاد.

وجاء في القرار الموقع من رئيسة اللجنة رابحة عبد السلام الدرسي أن اللجنة التسييرية ستمارس العمل النقابي حتى يتم إجراء انتخابات عامة للنقابة العامة للشرطة.

ووفقا للقرار فقد تمت تسمية جلال محمد خميس الحداد رئيسا للجنة التسييرية ومحمد عبد الرحيم الزدم نائبا للرئيس وكل من علاء موسى حمد الرعيب وعبد السلام داود البدري وعمر عبد العزيز عصمان وإبراهيم صالح محمد سالم ومحمد أمبارك صالح نجم أعضاء في اللجنة.

وطالبت الدرسي في قرار التكليف بتزويدها بمحاضر وتقارير دورية عن أعمال واجتماعات النقابة.

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