استمرار المجاهرة بالأمن في درج

تقوم عناصر الشرطة في مدينة درج بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ بالمجاهرة بالأمن وتأمين الأسواق والأماكن الحيوية بالمدينة.

وأشار القائمون على أمن مدينة درج إلى الشروع بهذه الإجراءات منذ الأيام الـ10 الأواخر من شهر رمضان لتستمر حتى نهاية أيام عيد الفطر بناء على تعليمات صادرة من مدير مديرية أمن غدامس ومدير مركز شرطة درج مؤكدين وضع خطة أمنية محكمة على مستوى مدينة درج وما جاورها تتضمن تسيير دوريات متحركة واعتماد نقاط تفتيش ثابتة في شوارع المدينة.

وكان مركز شرطة درج التابع لمديرية أمن غدامس قد قام بتأمين كل النشاطات الرمضانية بالمنطقة ما انعكس إيجابيا على المدينة من ناحية الأمن المستتب إذ لم تسجل أي خروقات أو تجاوزات تذكر طيلة شهر رمضان.

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