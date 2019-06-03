داخلية المؤقتة تنشئ تمركزا أمنياً بمنطقة غدوة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، قرارا بإنشاء تمركز أمني بمنطقة غدوة جنوب البلاد، من قبل الإدارة العامة للتمركزات الأمنية بالمنطقة الجنوبية .

ونص القرار في مادته الأولى على أن يتكون هذا التمركز من عدد كاف من الضباط وضباط الصف والأفراد، وعدد من الآليات الصحراوية والخدمية مجهزة بشكل كامل من حيث التسليح والاتصالات.

كما نص القرار في مادته الثانية على رفع درجة الاستعداد والتأهب في تلك المنطقة إلى القصوى، مشددا على اتخاذ كافة إجراءات الردع لكل من يمس الأمن العام ويزعزع الاستقرار.

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