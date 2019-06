المتوسط:

قامت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة بمجلس النواب بـ تكليف لجنة جديدة لتسيير العمل في النقابة العامة للشرطة على مستوى البلاد، حيثُ جاء في القرار الموقع من رئيسة اللجنة رابحة عبد السلام الدرسي، أن اللجنة التسييرية ستمارس العمل النقابي حتى يتم إجراء انتخابات عامة للنقابة العامة للشرطة.

وتمت تسمية جلال محمد خميس الحداد رئيسا للجنة التسييرية ومحمد عبد الرحيم الزدم نائبا للرئيس وكل من علاء موسى حمد الرعيب وعبد السلام داود البدري وعمر عبد العزيز عصمان وإبراهيم صالح محمد سالم ومحمد أمبارك صالح نجم أعضاء في اللجنة.

