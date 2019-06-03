اللواء رحيل: هناك تنسيق بين الإرهابيين في مدينتي طرابلس ودرنة

ليبيا – أكد آمر غرفة عمليات عمر المختار في درنة سابقاًو قائد اللواء 106 مجحفل المتمركز في طرابلس اللواء سالم رحيل وجود تنسيق بين الإرهابيين في مدينتي طرابلس ودرنة.

اللواء رحيل إتهم في تصريح لصحيفة “الإتحاد” قيادات أمنية وعسكرية ليبية بالتخاذل في التعامل مع قيادات إرهابية انتقلت من العاصمة إلى درنة بعد إطلاق الجيش الليبي لعملية طوفان الكرامة.

هذا ووقع تفجيران بسيارتين مفخختين أمس الأول بالقرب من مقر غرفة عمليات عمر المختار ومقر سرية الشهيد فرج بوالهطي المعروف بمعسكر عزوز وهي السرية التي ألقت القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي أكتوبر الماضي.

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