رؤية: تؤكد اقتران القمر لشهر شوال

أكدت جمعية رؤية لهواة الفلك اليوم الاثنين أن عملية الاقتران التي يحدث بعدها ولادة هلال شهر شوال قد حدثت اليوم الاثنين على تمام الساعة 12:03 مساء بتوقيت ليبيا، وأشارت الجمعية إلى أن حدوث عملية الاقتران لا تعني ولادة هلال شهر شوال مشيرة أن القمر سيحتاج لمرور قرابة 12 ساعة بعد عملية الاقتران حتى ينبعث على سطحه المقدار الكافي من النور ليمكن رؤيته على شكل هلال لذلك تسمى عملية الاقتران ببداية تولد الهلال.

وتعد عملية الاقتران فلكيا هي نقطة وقوع الأجرام السماوية الثلاثة (الشمس، القمر، الأرض) على خط سماوي واحد، وكانت الجمعية قد أعلنت أن هلال شوال سيولد ليلة الاثنين ولكن تتعذر رؤيته في عديد من الدول العربية ومنها ليبيا.

وحول أسباب تعذّر رؤية الهلال في هذه المناطق، أوضحت رؤية أن وقوعه في منطقة وهج شديد للشمس بفترة غروبها سيجعل من رؤيته أمراً صعباً سواء بالعين المُجردة أو التلسكوب.

وقد أكدت جمعية رؤية لهواة الفلك أن “الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر في كل الدول التي تعتمد على تحقق رؤية الهلال لتأكيد بداية الأشهر الهجرية”، كما أضافت الجمعية في بيان سابق أصدرته حول تحري هلال شهر شوال أن: “يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو سيكون أول أيام الشهر في الدول التي لا تشترط تحقق رؤية الهلال”.

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