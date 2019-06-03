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مأدبة رمضانية للعمالة الوافدة براس لانوف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت أسرة من مدينة راس لانوف بالتنسيق مع الشباب في حي رقم 1 مأدبة إفطار جماعي للمغتربين المقيمين للعمل في المدينة من العرب والأجانب.

وتم تنظيم المأدبة في خيمة رمضانية لمن ينتمون إلى جنسيات مصر وتونس والسودان وتشاد وبنغلاديش.

وشهدت المأدبة تقديم العديد من صنوف الوجبات الليبية بمختلف أنواعها الشهيرة في رمضان وسط أجواء أدخلت السرور على الضيوف.

يشار إلى أن العديد من الليبيين يقومون خلال شهر رمضان بتنظيم مأدبات إفطار جماعية للسكان المحليين في مختلف المدن وللعمالة الوافدة وعابري السبيل واللاجئين.

ويتزامن شهر رمضان هذا العام مع العمليات العسكرية الجارية على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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