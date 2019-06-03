الحكومة المؤقتة تنعى عضوي لجنة توزيع السيولة بسبها وتتعهد بالقصاص من المجرمين

نعت الحكومة المؤقتة، عضوي لجنة توزيع السيولة النقدية بسبها، حامد البدوي، ومحمد رجب، اللذين قتلا أثناء عملية سطو مسلح قبل يومين بمنطقة الجديد.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن المغدور بهما كانا يعملان على تخفيف معاناة المواطن، حيث يبادران باستلام مخصصات المواطنين المالية لدى المصارف، ويقومان بتوزيعها على مستحقيها، لتفادي الزحام والوقوف لساعات في طوابير طويلة خلال أيام شهر رمضان.

وتعهدت الحكومة بالقصاص من المجرمين العابثين بأمن الوطن والمواطن، وأنها لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق الاستقرار في سبها خاصة وفزان عامة.

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