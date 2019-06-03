أوقاف المؤقتة تحدد موعد صلاة عيد الفطر في ليبيا

أصدر مدير إدارة شؤون المساجد بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة حمد عيسى أبو دويرة تعميما لمديري مكاتب الأوقاف بالمناطق بشأن موعد توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في ليبيا.

ووجه أبو دويرة مديري المكاتب لتنبيه الخطباء واللجان الإدارية الواقعة في نطاق مكاتبهم بشأن موعد صلاة عيد الفطر الذي سيكون بعد شروق الشمس بساعة تقريبا على أن يحددها كل مكتب حسب تقويم الصلاة لجميع المدن.

وقدم أبو دويرة التهنئة للشعب الليبي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك مشيدا في ذات الوقت بالعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني بهدف استعادة العاصمة طرابلس من القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يدير شؤونها منذ العام 2016 وضمها لسلطة الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب.

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