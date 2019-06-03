اليسير : حكومة الكيب رفضت عرض المجتمع الدولي في المساعدة على فك التشكيلات المسلحة

طرابلس 03 يونيو 2019 (وال) كشف النائب في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم حسين اليسير، رفض حكومة عبدالرحيم الكيب السابقة عرض المجتمع الدولي في المساعدة على فك “التشكيلات المسلحة”، ودمجها في مؤسسة الدولة وجمع السلاح .

وأظهر اليسير عبر منشورله في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن حكومة الكيب سلّمت “أمراء الكتايب” مكافآت على قتالهم، وشرعنت أعداد كبيرة مما وصفهم بــ”الميليشيات” بعد شهر أكتوبر من العام2011، مخالفاً المهمة الأساسية والمركزية للحكومة بحسب اليسير .

وذكر النائب عن الدائرة العاشرة الخمس الساحل عبد المنعم حسين اليسير، أنه من الأعراف الدولية أن أول ما يتم القيام به بعد أن ينتهي النزاع المسلح في أي دولة يحدث بها تغيير في النظام، هو برنامج فك التشكيلات المسلحة وجمع السلاح من قبل الحكومة الأنتقالية برعاية الامم المتحدة .

وأضاف:” للآسف لقد قامت حكومة عبد الرحيم الكيب بتنفيذ برامج معاكسة بالكامل”، مشيراً إلى الازدياد في عدد المنتسبين المليشيات من 10 الآف مقاتل قبل أغسطس من العام 2011، إلى أكثر من 250 ألف مقاتل في يوليو من العام 2012 .

و بيّن أنه لتمويل هذه المليشيات قامت حكومة عبد الرحيم الكيب بزيادة بند المرتبات من 9 مليار دينار في العام2011 إلى 18 مليار دينار، رغم أن المجتمع الدولي عرض عليه كل ما يحتاجه من مساعدات استشارية ومادية بما فيها المساعدات على برنامج المصالحة .

ومن جانبها ، وزير الصحة في حكومة الكيب، دكتورة فاطمة الحمروش، أنها عارضت في تلك الفترة، مشروع مكافآت “الثوار” وضمهم لمؤسسات الدولة الأمنية، مطالبة بمراجعة أحكام الفارين من السجون منهم عام 2011، وإرجاع من لم يستكمل مدته ليكملها، وشراء السلاح منهم جميعا بشرط استثمار ثمن السلاح محلياً في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتشجيعهم على العودة إلى الحياة المدنية .

وأشارت الحمروش إلى أن نجاح تطبيق هذا المقترح يضمن إزالة مظاهر التسلّح والعودة إلى لحياة المدنية، وتسلم الجهات الأمنية المدرّبة والمختصّة لمهامها واستتباب الأمن، وتوفير مبالغ طائلة للخزينة الليبية، وذلك لعدم الحاجة لشراء أسلحة جديدة من الخارج .

وقالت الحمروش إن المقترح الذي قدّمته رفض وبشكل قاطع من قبل وزير الداخلية، فوزي عبدالعال، والذي قرّر ضم “المليشيات” إلى الوزارة، كما رفض الاقتراح أيضًا، رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، وقام الأخير بضم الدروع إلى رئاسة الأركان بقيادة يوسف المنقوش . (وال – طرابلس) ف ع/ ع ع

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