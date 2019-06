اجتماع وزير “تعليم المؤقتة” مع مراقبي تعليم الكفرة

المتوسط:

قام وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، فوزي عبدالرحيم، بالاجتماع مع مراقب تعليم بلدية الكفرة، ومديري المكاتب والأقسام بالمراقبة، لمتابعة سير عمل المراقبة، وذلك بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد في مقر ديوان مراقبة التربية والتعليم الكفرة، أيضا إلى أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل بصفة عامة، كما تم الاتفاق على صرف مستحقات عقود معلمي المراقبة لعام ألفين وثمانية عشر – ألفين وتسعة عشر، وتسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالمراقبة، ودراسة سد العجز في بعض المواد الدراسية، ودعم المراقبة بعدد من الدورات التدريبية، وتوفير التجهيزات للمؤسسات التعليمية بالكفرة.

