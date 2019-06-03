الأرصاد تشير لاحتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجنوب

طرابلس-العنوان

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الجنوب ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على مناطق الجنوب الغربي (سبها – أوباري – مرزق القطرون وغات).

وأشارت توقعات المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، مما قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

وأوضح المركز أن الطقس يبقى معتدل نسبيا هذا اليوم ويوم الغد على بقية المناطق نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين (22 – 28) مئوية وعلى مناطق الجنوب الغربي ما بين (27 – 33) مئوية بينما تكون مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح ما بين (40 – 43) مئوية.

ومن المتوقع، أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا اليومين القادمين بامتداد منخفض جوي صحراوي ينتج عنه رياح من القطاع الجنوبي مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

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