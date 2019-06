المتوسط:

استقبل رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، حيث تم استعراض الأوضاع الأمنية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

واطلع السراج، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس على جهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن، وآليات التنسيق مع القوات المسلحة في طرابلس الكبرى ومحيطها والمدن المجاورة، والترتيبات المتخذة لتأمين سلامة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

The post “السراج” يبحث مع “باشاغا” تطورات الأوضاع الأمنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية