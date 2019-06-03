انتشال جثتين لمهاجرين قبالة سواحل القره بوللي

قالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، إن شخصين قتلا في عرض البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، بعد انقلاب قارب كان يحمل عشرات المهاجرين وهو في طريقه إلى أوروبا.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنه تم انتشال جثتين على الأقل من القارب الذي كان يحمل أكثر من خمسة وتسعين مهاجرا، مشيرة إلى أن الحادث وقع قبالة شواطئ القره بوللي، شرق العاصمة.

وأضافت المنظمة أنه تم إنقاذ ثلاثة وسبعين مهاجرا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال، وخمس وعشرون امرأة، ونقلوا إلى مخيم للاجئين في طرابلس، بينما مازالت جهود البحث مستمرة عن المفقودين.

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