داخلية المؤقتة تقرر ترقية 2371 عضواً من هيئة الشرطة

أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، أمس، قرارا يقضي بترقية أعضاء في هيئة الشرطة.

ونص القرار رقم أربعمئة وستة وستين للعام الحالي، على ترقية أعضاء هيئة الشرطة من رتب ضباط الصف المتفاوتة، والبالغ عددهم ألفين وثلاثمئة وواحد وسبعين عضوا اعتبارا من تاريخ استحقاقهم للترقية، وعلى إدارة الشؤون الإدارية تعميم هذا القرار، للعمل به، ووضعه موضع التنفيذ.

هذا ووجه وزير الداخلية التهاني إلى كل من شملهم القرار، آملا أن يكون دافعا لهم في بذل المزيد من الجهد والعطاء، من أجل أمن وأمان الوطن والمواطن.

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