ضربات جوية على معاقل المليشيات في طريق مطار طرابلس

طرابلس-العنوان

قال مصدر عسكري، اليوم الإثنين، إن طائرات سلاح الجو نفذت عدة ضربات جوية على معاقل المليشيات المسلحة في محور طريق مطار طرابلس.

وقال المصدر، إن”سلاح الجو دك معاقل العدو في محور المطار”.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، يوم الأحد، إن القوات الجوية قامت بإمداد ناري للقوات البرية من العزيزية إلى الكريمية كما استهدفت تمركزات بمناطق أخرى.

وأشار إلى أن العناصر الإرهابية كانت تركز باتجاه مطار طرابلس مع شغل القوات المسلحة باشتباكات في قواطع أخرى إلا أن الجيش تصدى لهم.

وأضاف، أن القوات الجوية قامت بإمداد ناري للقوات البرية من العزيزية إلى الكريمية كما استهدفت تمركزات بمناطق أخرى.

وجاء تنفيذ الضربات بعدما حاولت المليشيات يوم الأحد تنفيذ علميات ضد الوحدات العسكرية للقوات المسلحة المتمركزة في محور مطار طرابلس الدولي.

وتمكنت الوحدات العسكرية من ردها ومطاردتها وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن الوحدات العسكرية تمكنت من مصادرة آليات المليشيات المهاجمة بعد فرارها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية