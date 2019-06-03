عميد بلدية سرت يجتمع مع وفد من صندوق برنامج الأمم المتحدة للسكان

اجتمع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع وفد من صندوق برنامج الأمم المتحدة للسكان، برئاسة مسؤول البرامج بالصندوق، ومدير ملف الصحة الإنجابية، الدكتور عبد الحكيم الخمري.

وأكد المعداني خلال الاجتماع أن التعاون بين البلدية والصندوق يتطلب توقيع اتفاقية تعاون .

هذا وتناول اللقاء وضع خطة عمل للاستفادة من برامج وتمويلات صندوق الأمم المتحدة للسكان للبلديات بشكل عام، وبلدية سرت بشكل خاص في مجال الصحة الإنجابية والشباب والعنف ودعم المرأة، بالتنسيق مع بلدية سرت والقطاعات ومستشفى ابن سينا التعليمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا