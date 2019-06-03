وكيل تعليم المؤقتة يطالب مراقبات التعليم بالمنطقة الغربية بالتواصل مع إدارة الامتحانات

وجه وكيل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة المكلف، تعميما إلى مراقبي التربية والتعليم في عدد من البلديات بالمنطقة الغربية، فيما يخص بيانات طلبة الشهادة العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ودعا وكيل الوزارة إلى ضرورة تواصل مراقبات التعليم بالبلديات مع إدارة الامتحانات بالوزارة في أسرع وقت ممكن، وذلك لإحالة كل البيانات المتعلقة بطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، لغرض تنفيذ الامتحانات لهم في الوقت المحدد .

وأشار التعميم إلى أن البلديات المخاطبة هي الرحيبات والحرابة ودرج ومرزق والمطرد والجليدة وغريان وبني وليد.

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