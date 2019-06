“تعليم الوفاق” تعلن عن قرار جديد في ملف الطلاب االليبيين في الخارج

أكد مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم الدكتور” صالح الغول” ، أنه قد تم إحالة الربع الثاني للعام ( 2019) الخاص بالطلبة الموفدين للدراسة بالخارج من قبل وزارة المالية لمصرف ليبيا المركزي وذلك ﻹحالته للملحقيات الأكاديمية بالخارج.

وفي ذات السياق أضاف ” الغول” بأن ديوان المحاسبة قد اعتمد الربع الثالث للعام (2019) ، وسيتم مخاطبة وزارتي التخطيط والمالية بالخصوص، متمنيا لجميع الطلبة الموفدين التوفيق والسداد في دراستهم وأبحاثهم.

