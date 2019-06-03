الداخلية المؤقتة تستحدث تمركزًا أمنيًا بمنطقة غدوة وترفع حالة التأهب

بنغازي 03 يونيو 2019 (وال)- أصدر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، قرارًا باستحداث تمركز أمني بمنطقة غدوة، ورفع حالة التأهب والاستعداد إلى الدرجة القصوى.

هذا وتضمن القرار رقم “474” لسنة 2019م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إنشاء بمنطقة غدوة تمركز أمني من قبل فرع الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بالمنطقة الجنوبية، وذلك على أن يكون مكونًا من عدد كافٍ من ضباط وضباط الصف والأفراد، وعدد من الآليات الصحراوية والخدمية مطقمة بشكل كامل، من حيث التسليح والاتصالات والمعدات الفنية اللازمة.

وتضمن القرار أيضًا رفع درجة الاستعداد والتأهب إلى الدرجة القصوى، لكافة عناصر التمركز الأمني، بالإضافة لاتخاذ كافة الإجراءات ووسائل الردع لكل ما يمكن أن يمُس بالأمن العام، أو يزعزع الاستقرار والسكينة العامة بالمنطقة. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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