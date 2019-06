آمر التوجيه المعنوي الليبي لـ"سبوتنيك": بلادنا لن تكون الملاذ الآمن للإرهاب

The National #Libya|n Army (#LNA) extradited on Tuesday terrorists #HeshamAshmawy to #Egypt under the Judicial Cooperation Agreement on Civil and Penal Articles between both countries.

📰https://t.co/zBPU3ZKVE8#EgyptForward #GIS|#ليبيا #حفتر #هي_دي_مصر_ياهشام #هشام_عشماوي pic.twitter.com/zCSl0S1A3h

